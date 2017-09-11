Порошенко: дело Чийгоза - это "очередной приговор России"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ахтем Чийгоз (справа) с председателем меджлиса Рефатом Чубаровым

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор заместителю председателя меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу "очередным приговором России".

Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима, сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.

Его обвинили в организации беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в феврале 2014 года.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - говорится на официальной странице Порошенко в Facebook.

Как сообщает агентство "Интерфакс", обвиняемый слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора.

Площадь у здания суда огородили по периметру, установили рамки металлодетекторов, там дежурят сотрудники полиции, сообщает агентство.

Копірайт зображення AFP Image caption Так выглядел последний проукраинский митинг в Крыму, который состоялся 26 февраля 2014 года

Ахтему Чийгозу инкриминируют организацию "массовых беспорядков" возле здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

В тот день митинги крымских татар и пророссийских активистов переросли в столкновения. Погибли два человека: мужчина умер от сердечного приступа, женщина - из-за давки.

В Amnesty International задержание Чийгоза назвали "очередным в ряду репрессивных мер" против несогласных с аннексией Крыма.

Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследования в Крыму стали следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.