Порошенко: дело Чийгоза - это "очередной приговор России"
Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор заместителю председателя меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу "очередным приговором России".
Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима, сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.
Его обвинили в организации беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в феврале 2014 года.
"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - говорится на официальной странице Порошенко в Facebook.
Как сообщает агентство "Интерфакс", обвиняемый слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора.
Площадь у здания суда огородили по периметру, установили рамки металлодетекторов, там дежурят сотрудники полиции, сообщает агентство.
Ахтему Чийгозу инкриминируют организацию "массовых беспорядков" возле здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.
В тот день митинги крымских татар и пророссийских активистов переросли в столкновения. Погибли два человека: мужчина умер от сердечного приступа, женщина - из-за давки.
В Amnesty International задержание Чийгоза назвали "очередным в ряду репрессивных мер" против несогласных с аннексией Крыма.
Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследования в Крыму стали следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.