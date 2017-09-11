В ООН назвали события в Мьянме "этническими чистками"

Копірайт зображення Reuters Image caption Почти 300 тыс. мусульман рохинджа покинули Мьянму после 25 августа

Операция, направленная против мусульман рохинджа, "напоминает пример этнических чисток из учебника", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн.

Он призвал правительство страны прекратить "жестокую военную операцию".

Около 294 тысяч мусульман рохинджа бежали в Бангладеш, спасаясь от конфликта, вспыхнувшего в штате Ракхайн в прошлом месяце.

Военные говорят, что их действия являются ответом на нападения, совершенные боевиками рохинджа. Они также отрицают, что эти действия направлены против гражданских.

Конфликт начался 25 августа, когда боевики рохинджа напали на полицейский пост, убив 12 стражей порядка.

Рохинджа, которые покинули Мьянму после начала конфликта, говорят, что бежали от жестокости военных, которые сжигают деревни и убивают гражданских.