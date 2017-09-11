В Украине почти 1,6 млн переселенцев - Минсоцполитики
- 11 сентября 2017
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На сегодня в Украине зарегистрировано более 1,592 млн временно перемещенных лиц, сообщает Министерство социальной политики.
"По состоянию на 11 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 592 430 переселенцев или 1 281 907 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
При этом с начала этого года переселенцы получили бюджетную помощь почти 2 млрд грн.