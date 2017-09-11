Порошенко: правоохранители начали действовать в отношении Саакашвили

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Президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с пересечением украинской границы экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили.

"Это дело правоохранительных органов, и они начали действовать. Оставим политику политикам, а преступление - правоохранителям, прокуратуре, суду", - заявил глава государства.

Перед этим он подчеркнул, что ни Саакашвили, ни его представители не оспаривали в суде решение президента о лишении его украинского гражданства.

"Вместо этого совершено преступление. Есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности. Мне все равно, кто нарушает государственную границу: боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая, юридическая ответственность", - отметил Петр Порошенко.

"Надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время с таким же рвением пробиваться в Грузию, как он пытался попасть в Украину", - добавил Петр Порошенко.

Тем временем во Львове Юлия Тимошенко, которая сопровождала Саакашвили, анонсировала совместный план действий "проевроопейских оппозиционных сил". Сам план должны обнародовать во вторник.

Переход через границу

Михеила Саакашвили лишил украинского гражданства своим указом президент страны Петр Порошенко. Саакашвили считает это решение незаконным.

Украинские власти ранее предупреждали его, что при попытке пересечения границы ему откажут во въезде, а его украинский паспорт изымут.

Копірайт зображення AFP Image caption В воскресенье Саакашвили удалось попасть на территорию Украины несмотря на противодействие пограничников и полиции

В воскресенье бывший председатель Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских депутатов.

После толкотни с пограничниками, Саакашвили вместе с несколькими десятками сторонников в воскресенье вечером удалось попасть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе говорят, что пограничники получили приказ не применять силу к Саакашвили и его команде.

Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины". Возможное наказание по ней - лишение свободы сроком от трех до семи лет.