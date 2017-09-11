Саакашвили заявил, что у него "украли паспорт"

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Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его паспорт "из автобуса похитила полиция", поэтому сейчас у него документов нет.

"Пришла полиция, обыскала автобус и забрала мой паспорт", - сказал Саакашвили.

По его словам, обыск в автобусе проходил, когда его там не было.

"Потому что люди пришли и меня унесли", - сказал он.

В воскресенье бывший председатель Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов, украинских депутатов.

После толкотни с пограничниками, Саакашвили вместе с несколькими десятками сторонников в воскресенье вечером удалось попасть на территорию Украины.