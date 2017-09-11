Саакашвили заявил, что у него "украли паспорт"
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его паспорт "из автобуса похитила полиция", поэтому сейчас у него документов нет.
"Пришла полиция, обыскала автобус и забрала мой паспорт", - сказал Саакашвили.
По его словам, обыск в автобусе проходил, когда его там не было.
"Потому что люди пришли и меня унесли", - сказал он.
В воскресенье бывший председатель Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов, украинских депутатов.
После толкотни с пограничниками, Саакашвили вместе с несколькими десятками сторонников в воскресенье вечером удалось попасть на территорию Украины.