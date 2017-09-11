Что стало известно из утечки перед презентацией нового iPhone?

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В результате вероятной утечки появилась информация о новых моделях iPhone и других будущих устройствах компании Apple.

Два новостных сайта получили доступ к еще не выпущенной версии операционной системы iOS.

В коде обновленной операционной системы нашли нашли отсылки к iPhone X, а также двум новым версиям существующей модели - iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Также в нем обнаружили детали технологии распознавания лиц, которая будет действовать и как система идентификации, и как программа, превращающая выражения лица пользователей в эмодзи.

По словам аналитиков, это самая большая утечка информации, с которой когда-либо сталкивалась компания Apple.

Впрочем, это вряд ли скажется на продажах новых смартфонов или уменьшит интерес публики к новым устройствам.

Официально Apple представит свои новинки во вторник, 12 сентября.

Калифорнийская компания прилагает огромные усилия, чтобы сохранить свои технологии в тайне до их официальной демонстрации.

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На данным момент благодаря утечке стала известна следующая информация: