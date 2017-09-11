Что стало известно из утечки перед презентацией нового iPhone?
В результате вероятной утечки появилась информация о новых моделях iPhone и других будущих устройствах компании Apple.
Два новостных сайта получили доступ к еще не выпущенной версии операционной системы iOS.
В коде обновленной операционной системы нашли нашли отсылки к iPhone X, а также двум новым версиям существующей модели - iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Также в нем обнаружили детали технологии распознавания лиц, которая будет действовать и как система идентификации, и как программа, превращающая выражения лица пользователей в эмодзи.
По словам аналитиков, это самая большая утечка информации, с которой когда-либо сталкивалась компания Apple.
Впрочем, это вряд ли скажется на продажах новых смартфонов или уменьшит интерес публики к новым устройствам.
Официально Apple представит свои новинки во вторник, 12 сентября.
Калифорнийская компания прилагает огромные усилия, чтобы сохранить свои технологии в тайне до их официальной демонстрации.
На данным момент благодаря утечке стала известна следующая информация:
- упоминание об iPhone X. Это - новое свидетельство того, что Apple планирует представить модель "топового" класса наряду со скромными обновлениями линии своих телефонов.
- изображения новых Apple Watch и наушников AirPod.
- технология Face ID - для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID. Ее можно будет использоваться в частности для разблокировки телефона и онлайн-покупок в Apple.
- появление Animoji - анимированных символов эмодзи, отражающих выражение лица пользователя.