Саакашвили о своих планах: "Это только начало"

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что находится на территории Украины легально и планирует защищать свои права через суд. Об этом он сказал во время брифинга во Львове, куда приехал после того, как пересек границу с Польшей.

"Это только начало моей борьбы. Я вернулся домой в Украину, чтобы пойти в суд и защитить мои права", - сказал г-н Саакашвили.

Он отметил, что находится в Украине "абсолютно легально", поскольку перешел польскую границу "с легальным украинским документом", но украинские пограничники его паспорт не приняли.

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Он также сказал, что вернулся в Украину, имея "обязательства перед украинским народом", хотя "осознает" риск и для своей жизни, и для свободы.

"Я готов без всякой патетики отдать свою жизнь за народ", - сказал он в присутствии своей жены и сына.

На вопрос о своих дальнейших планах г-н Саакашвили ответил, что планирует "проехать по всем регионам Украины" и "объединяться с людьми, разными политическими силами вокруг общих тем демократии и против власти олигархата".

Ранее президент Украины Петр Порошенко описал ситуацию с пересечением г-ном Саакашвили украинской границы "преступлением", над которым работают правоохранительные органы.

В ответ Саакашвили сказал:

"Я слышал, что президент говорил о каких-то преступлениях. Я хочу ему ответить: преступлением было лишение меня гражданства, подделка моих подписей, остановка поезда и взятие людей в заложники".

Где паспорт?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Петр Порошенко о Саакашвили: "Оставим политику политикам, а преступления - правоохранителям"

Г-н Саакашвили также сказал, что сейчас у него нет документов, так как его паспорт "из автобуса выкрала полиция".

"Пришла полиция, обыскала автобус и забрала мой паспорт", - сказал г-н Саакашвили.

По его словам, обыск в автобусе происходил, когда его там не было.

"Потому что люди пришли и меня отнесли", - сказал он.

В воскресенье бывший глава Одесской ОГА отправился из польского города Жешув в заранее анонсированное путешествие на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов, украинских депутатов.

После потасовки с пограничниками Саакашвили вместе с несколькими десятками сторонников в воскресенье вечером удалось попасть на территорию Украины.

Копірайт зображення AFP Image caption В воскресенье Михеилу Саакашвили удалось попасть на территорию Украины вопреки противодействию пограничников и полиции

Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко. Он считает это решение незаконным.

Украинские власти ранее предупреждали г-на Саакашвили, что при попытке пересечения границы ему откажут во въезде, а его украинский паспорт изымут.

В Госпогранслужбе говорят, что пограничники получили приказ не применять силу к Саакашвили и его команде.

Вместе с тем, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Возможное наказание по ней - лишение свободы на срок от трех до семи лет.