МИД выразило протест России против приговора Чийгозу

Копірайт зображення unian Image caption Ахтем Чийгоз - заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа

МИД Украины выразило решительный протест из-за приговора в Крыму украинцу Ахтему Чийгозу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Расправа российских оккупантов с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгозом за его поддержку территориальной целостности Украины... является очередным проявлением репрессивной политики РФ на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

В Крыму дискриминируют крымских татар и подавляют инакомыслие, заявили украинские дипломаты.

В МИД Украины требуют от России освободить Ахтема Чийгоза, прекратить репрессии в отношении крымских татар и украинцев в Крыму.

За защитой - в ЕСПЧ

Верховный суд Крыма приговорил г-на Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации беспорядков у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года.

Обвиняемый слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора. Площадь у здания суда огородили по периметру, установили рамки металлоискателей и дежурят сотрудники полиции, сообщает агентство.

Защита Ахтема Чийгоза планирует обращаться в Европейский суд по правам человека после того, как Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию, и заявляет о возможности запуска экстрадиции.

"Существенный факт - то, что Ахтем Чийгоз признан гражданином Украины. А это значит, что есть возможность запустить механизмы его экстрадиции из оккупированного Крыма на украинскую территорию", - сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в эфире "112 Украина".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель Меджлиса Рефат Чубаров (слева) и Ахтем Чийгоз (справа)

"Приговор России"

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор Ахтему Чийгозу "очередным приговором России".

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - говорится на официальной странице г-на Порошенко в Facebook.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение Ахтема Чийгоза.

Копірайт зображення AFP Image caption Последний проукраинский митинг в Крыму, который состоялся 26 февраля 2014 года

Ахтему Чийгозу инкриминируют организацию "массовых беспорядков" возле здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

В этот день митинги крымских татар и пророссийских активистов переросли в столкновения. Погибли два человека: один мужчина умер от сердечного приступа, одна женщина - из-за давки.

В Amnesty International задержание Чийгоза назвали "очередной из ряда репрессивных мер" против несогласных с аннексией Крыма.

Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследование в Крыму стало следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.