ГПСУ: в воскресенье 60 человек незаконно пересекли границу

Копірайт зображення Reuters

Протоколы об административном правонарушении на украинско-польской границе в "Шегинях" составили на шестерых участников прорыва, еще девять - в процессе, в том числе с журналистами. Об этом заявил руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько всего человек незаконно пересекли границу, г-н Цигикал сообщил: "Мы рассматриваем почти 60 человек".

Он также отметил, что личности этих людей будут устанавливать и использовать открытые данные, которые есть в сети, например, в Youtube.

• Аваков: участники "прорыва" должны прийти в полицию

10 сентября вечером лидер партии "Движение новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в окружении сторонников прорвали границу Украины.

В результате этих действий 11 полицейских и пять пограничников травмированы.