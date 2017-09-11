"Прорыв" Саакашвили: что дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Что ждет Украину и Саакашвили после скандального пересечения границы?

Пересечение Михеилом Саакашвили украинской границы стало самым громким событием нового политического сезона.

Юлия Тимошенко, которая сопровождала экс-президента Грузии, уже объявила об объединении "оппозиционных проевропейских сил", а в МВД анонсировали детальное следствие в отношении действий всех причастных к "прорыву" Саакашвили.

Политологи отмечают: вся ситуация может вылиться в серьезный политический кризис в Украине, будет сопровождаться блокированием Верховной Рады и требованиями внеочередных парламентских выборов.

О том, могут ли политики объединиться вокруг Саакашвили, и какие последствия будет иметь его громкое возвращение в Украину, ВВС Украина рассказали политические эксперты.

Вадим Карасев, политолог, "Институт глобальных стратегий": кризис элит ведет к революции

Эту историю своими руками сделала власть - сначала она нарушила принципы правового государства, а уже потом Саакашвили нарушил принципы государственности территориальной.

Поэтому, когда Саакашвили обвиняют в том, что он наносит ущерб государству, то следует понимать, что и некоторые чиновники нанесли ущерб правовой идее государственности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юлия Тимошенко объявила об объединении "демократических проевропейских оппозиционных сил". О том, какие плане у нового политического союза, обещают рассказать позже

Сейчас всем нужно взять паузу, чтобы успокоиться и не наделать дальнейших ошибок.

Ведь власть может допустить новые промахи, прессуя Саакашвили и других политиков, что только обострит политический кризис - кризис в элитах и ​​парламенте.

Во-вторых, нужно это дело передать в суд, пусть он решает, законно ли Саакашвили лишили гражданства и законно ли он пересекал границу Украины.

Но уже до суда понятно, что часть оппозиции получила себе "флаг" для активизации протестных настроений, и начался обратный отсчет: оппозиция начинает объединяться, а власть предпринимает не совсем адекватные шаги.

Власть вместо того, чтобы превращать Саакашвили в некоего забавного персонажа, сделала из него героя объединения оппозиции Вадим Карасев, политолог

Ранее оппозиция между собой ссорилась, а власть грамотно сталкивала оппозиционеров. Сегодня все это может перевернуться, и Украина может приблизиться к серьезному кризису.

Признаки кризиса уже наблюдаются среди элит. А основной закон революции состоит в том, что как только наступает раскол элит, начинаются революционные события.

Если власть и дальше так будет действовать, то объединение оппозиционеров может быть мощным. Власть вместо того, чтобы превращать Саакашвили в некоего забавного персонажа, сделала из него героя объединения оппозиции.

В это объединение войдут "Батькивщина", "Самопомощь", внепарламентские силы, где лидером выступает Гриценко.

Это не значит, что они образуют объединенную политическую силу - они будут координировать свои действия и требовать внеочередных парламентских выборов, если кризис будет усиливаться.

А для этого власти осталось только сделать представление на Тимошенко и других депутатов, которые были с Саакашвили, лишить их неприкосновенности и получить блокирование парламентской трибуны.

Так что сегодня всем сторонам нужно успокоиться, где-то признать свои ошибки и дать возможность политическому процессу развиваться в законном русле.

Сергей Гайдай, политтехнолог, агентство "Гайдай.ком": Порошенко помог Саакашвили

Копірайт зображення Getty Images Image caption Порошенко во время представления Саакашвили губернатором Одесской области, 30 мая 2015 года

Речь не идет об объединении оппозиции - есть объединение вокруг факта возвращения Саакашвили. Создавать единую политическую силу, мне кажется, неуместно и вряд ли возможно.

Политический кризис в Украине продолжается уже три года, и он очень серьезный. Факт несостоятельности власти решить проблему Саакашвили - проблему, которую она сама создала, - свидетельствует, что ситуация очень серьезная именно для власти.

Саакашвили как политику Петр Порошенко сейчас очень помог. И сегодня Саакашвили действует с максимальной эффективностью для своего будущего в Украине.

Юлия Тимошенко же в данной ситуации не выиграет, ведь она затерялась где-то в тени Саакашвили Сергей Гайдай, политтехнолог

Он демонстрирует харизму, способность отстаивать свои права и противодействовать власти - при том, что у власти есть все ресурсы, а у Саакашвили их нет.

Также можно говорить о президентской кампании. У Порошенко она началась уже давно, Саакашвили же президентом быть не может. Он политик другого уровня и будет искать себе другой сценарий присутствия в Украине.

Юлия Тимошенко же в данной ситуации не выиграет, ведь затерялась где-то в тени Саакашвили. Хотя она до сих пор остается мощным политическим игроком.

Алексей Гарань, политолог, фонд "Демократические инициативы": грандиозная провокация и унижение Украины

Копірайт зображення УНИАН Image caption Украинские пограничники получили приказ не применять спецсредства против активистов, выступавших за возвращение Саакашвили в Украину, рассказали в МВД

На самом деле для Тимошенко Саакашвили является конкурентом. И ее поездку и участие в "прорыве" можно объяснить тем, что так она хочет "откусить" часть потенциального электората, который будет голосовать за партию Саакашвили.

Каждый из этих политиков видит себя во главе - Саакашвили не может быть командным игроком, как и Тимошенко.

Что же больше всего огорчило во вчерашнем "прорыве" - от Саакашвили таких вещей можно было ожидать, но участие оппозиционных политиков, которые называют себя патриотами, государственниками и еврооптимистами, шокировало.

Видеоряд "прорыва" границы напомнил, как через границу прорывался Янукович, а потом Пшонка Алексей Гарань, политолог

Ситуация привела к грандиозной провокации и унижению Украины в мире.

Не понимаю, как мэр Львова может встречать Саакашвили как героя - Саакашвили совершил преступление. И все люди, бывшие с ним, в том числе депутаты, совершили преступление.

В голову приходят сравнения с событиями 1917-1920 годов, и становится понятно, почему проиграла Украинская революция - потому что были "патриоты", которые дестабилизировали ситуацию и тогдашние правительства: сначала Центральную Раду, потом Скоропадского, затем Директорию. В итоге пришли большевики.

И видеоряд "прорыва" границы напомнил, как через границу прорывался Янукович, а потом Пшонка.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Эпопея с пересечением границы экс-президентом Грузии продолжалась все воскресенье и закончилась поздно вечером, когда он попал на территорию Украины и выехал во Львов

Какой пример мы имеем - что на украинскую границу могут выходить такие толпы, которые пользуются тем, что пограничники в них не стреляют, и прорывать ее?

Это же может происходить как на западе, так и на востоке.

Любой из политиков, кто теперь будет с Саакашвили, должен понимать, что он окажется в компании политического провокатора - именно в такой роли выступает Саакашвили сейчас.

И его действия могут привести к катастрофе в Украине.