Ураган Ирма: во Флориде начинается большая спасательная операция

Копірайт зображення Getty Images

Во Флориде начались поисково-спасательные работы после разрушительного удара урагана Ирма. Шторм ослабевает, двигаясь по западному побережью США.

Майами и другие города Флориды подверглись разрушениям, большая территория оказалась под водой.

Чиновники с островов Флорида-Киз сообщают о гуманитарном кризисе.

По данным СМИ, стихия унесла четыре жизни.

Копірайт зображення NASA Image caption Снимок урагана "Ирма" над Флоридой со спутников NASA

Ураган "Ирма", который при ударе по Флориде имел четвертую категорию, сейчас имеет статус тропического шторма.

Он прошел разрушительный путь по островам Карибского бассейна. Там погибли по меньшей мере 38 человек.

Губернатор Флориды Рик Скотт отметил, что должно пройти немного времени перед тем, как люди смогут вернуться домой. Он посоветовал запастись терпением. По его словам, линии передач оборваны по всему штату, часть дорог заблокирована.

Копірайт зображення Reuters Image caption Из-за урагана произошло несколько аварий

Самому большому удару урагана подверглись острова Флорида-Киз. Спасательные команды в первую очередь должны проверить целостность 42 мостов, которые их соединяют.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Ирма" принесла во Флориду сильный дождь и ветер

Более 3,4 млн домов во Флориде остались без электричества, как и 80% на Майами. Большая часть города под водой.

Хотя, кажется, что города еще не так пострадали, как другие районы. Видеосъемка из города Нейплс, что в 200 км к юго-западу от Майами, свидетельствует о значительных разрушениях и улицах под водой.

Копірайт зображення Reuters Image caption Майами до и после урагана

Президент Дональд Трамп принял декларацию о стихийных бедствиях и экстренную федеральную помощь для Флориды, назвав ураган "великим монстром".

Средства пойдут на очистку улиц от мусора, восстановление электричества, возмещение убытков домам и предприятиям.

"Мы ощущаем, как трясется здание. Будто плывешь на корабле", - рассказал по телефону владелец ресторана Деми Ломас журналистам со своего 35-го этажа в Майами.

Копірайт зображення AFP

6,3 млн жителей штата приказали эвакуироваться из-за "Ирмы".

Существуют серьезные препятствия транспортному сообщению. Международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд и международный аэропорт Майами закрыты.

Копірайт зображення RICHARD BRANSON Image caption Ричард Брэнсон пережил "Ирму" в подвалах своего особняка на собственном острове Некер. По его словам, большинство зданий на острове разрушены

На фоне опасений на предмет мародерства в округе Майами-Дейд ввели комендантский час.

Ураган "Ирма" стал самым мощным тропическим ураганом на атлантическом побережье США за последнее десятилетие.

Он причинил огромные разрушения на территории нескольких островных государств Карибского бассейна: