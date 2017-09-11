Ураган Ирма: во Флориде начинается большая спасательная операция
Во Флориде начались поисково-спасательные работы после разрушительного удара урагана Ирма. Шторм ослабевает, двигаясь по западному побережью США.
Майами и другие города Флориды подверглись разрушениям, большая территория оказалась под водой.
- Фото: "Ирма" опустошила Карибы
- Ураган "Ирма": люди готовятся к "потенциально катастрофическому" шторму
- Разрушительный ураган "Ирма" приближается к Флориде
- "Ирма", "Хосе" и "Катя" - не слишком ли много ураганов одновременно?
Чиновники с островов Флорида-Киз сообщают о гуманитарном кризисе.
По данным СМИ, стихия унесла четыре жизни.
Ураган "Ирма", который при ударе по Флориде имел четвертую категорию, сейчас имеет статус тропического шторма.
Он прошел разрушительный путь по островам Карибского бассейна. Там погибли по меньшей мере 38 человек.
Губернатор Флориды Рик Скотт отметил, что должно пройти немного времени перед тем, как люди смогут вернуться домой. Он посоветовал запастись терпением. По его словам, линии передач оборваны по всему штату, часть дорог заблокирована.
Самому большому удару урагана подверглись острова Флорида-Киз. Спасательные команды в первую очередь должны проверить целостность 42 мостов, которые их соединяют.
Более 3,4 млн домов во Флориде остались без электричества, как и 80% на Майами. Большая часть города под водой.
Хотя, кажется, что города еще не так пострадали, как другие районы. Видеосъемка из города Нейплс, что в 200 км к юго-западу от Майами, свидетельствует о значительных разрушениях и улицах под водой.
Президент Дональд Трамп принял декларацию о стихийных бедствиях и экстренную федеральную помощь для Флориды, назвав ураган "великим монстром".
Средства пойдут на очистку улиц от мусора, восстановление электричества, возмещение убытков домам и предприятиям.
"Мы ощущаем, как трясется здание. Будто плывешь на корабле", - рассказал по телефону владелец ресторана Деми Ломас журналистам со своего 35-го этажа в Майами.
6,3 млн жителей штата приказали эвакуироваться из-за "Ирмы".
Существуют серьезные препятствия транспортному сообщению. Международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд и международный аэропорт Майами закрыты.
На фоне опасений на предмет мародерства в округе Майами-Дейд ввели комендантский час.
Ураган "Ирма" стал самым мощным тропическим ураганом на атлантическом побережье США за последнее десятилетие.
Он причинил огромные разрушения на территории нескольких островных государств Карибского бассейна:
- Куба: о жертвах не сообщается, хотя власти упоминали о значительном ущербе. По всей Гаване отключено электричество.
- Сен-Мартен и Сен-Бартелеми: 60% всех жилищ на острове Сен-Мартен, разделенном на две части между Францией и Нидерландами, непригодны для жизни, заявили французские власти. На французской части острова погибли девять человек, семь человек пропали без вести. На голландской территории острова погибли четыре человека.
- Теркс и Кайкос, британская заморская территория: значительные разрушения.
- Антигуа и Барбуда: 95% зданий этого небольшого острова разрушены; премьер-министр Гастон Браун сообщил, что восстановление обойдется в 100 млн долларов. Погиб один человек.
- Ангилья: значительные разрушения, погиб один человек.
- Пуэрто-Рико: Более 6 тысяч жителей этой американской территории укрываются в убежищах и многие остались без электричества. Погибли не менее трех человек.
- Британские Виргинские острова: погибли пять человек, серьезные разрушения.
- Виргинские острова США: погибли четыре человека, значительно повреждены объекты инфраструктуры.
- Гаити и Доминиканская Республика: разрушения сравнительно незначительные.