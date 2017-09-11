Задымление в метро в Киеве: частично перекрыта "синяя ветка"
- 11 сентября 2017
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На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" в Киевском метрополитене обнаружили задымление. Об этом сообщает пресс-служба метро.
Движение на "синей ветке" частично перекрыто.
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Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Оболонь" и "Майдан Независимости" - "Теремки".