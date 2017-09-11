Трамп на церемонии памяти жертв 11 сентября: "Наша страна выстоит"

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Президент Дональд Трамп впервые возглавил церемонию памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Он и первая леди Мелания почтили память жертв во время минуты молчания в Белом доме, а затем в Пентагоне.

Тысячи людей собирались по всей стране, чтобы вспомнить самую страшную и масштабную атаку на США.

Почти 3000 человек погибли, когда угонщики пассажирских самолетов врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в Пентагон, и еще один самолет упал в поле в Пенсильвании.

"Наши ценности сохранятся, наш народ будет процветать, наша страна победит, и память о наших близких никогда не умрет", - сказал г-н Трамп на церемонии около Пентагона.

Г-н Трамп присоединился к министру обороны Джеймсу Маттису и генералу Джозефу Данфорду, главе Общего руководства штаба, в министерстве обороны, чтобы вспомнить людей, погибших 11 сентября.

"Террористы, которые напали на нас, думали, что они могут сеять страх и ослабить наш дух. Те, кто будет пытаться это делать, вскоре присоединятся к длинному списку побежденных врагов, которые посмели испытывать на прочность наше мужество", - сказал он.

Ранее г-н Трамп принял участие в церемонии памяти жертв 11 сентября в Белом доме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Два луча света направили в небо, на место, где стояли башни-близнецы

Тем временем спасатели, родственники жертв и выживших собрались на мемориале в Нью-Йорке в 08:46 - время, когда 16 лет назад первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра.

Второй самолет врезался в южную башню в 9:03 по местному времени.

Имена трех тысяч погибших зачитали вслух у Мемориала и музея 11 сентября, а затем в память о погибших зазвонили колокола.

Ежегодно два прожектора на месте башен-близнецов светят в небо и образуют две полосы белого света.

Г-н Трамп и первая леди в 09:37 посетили церемонию в Пентагоне, где почтили минутой молчания жертв нападений. В 2001 году в это время самолет American Airlines Flight 77 врезался в здание Пентагона.

Четвертый самолет упал в 10:03 в Шенсвилле, штат Пенсильвания, после схватки пассажиров с группой террористов, которая произошла на борту. Самолет хотели направить в Вашингтон.