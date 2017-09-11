"Оскорбительная" реклама вызвала спор между Индией и Австралией

Копірайт зображення MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption Реклама вызвала споры из-за того, как на ней изображен Ганеш

Реклама вызвала гневные жалобы из-за того, что изображает, как индуистский бог Ганеш наслаждается бараниной.

Телевизионная реклама, сделанная по заказу австралийской ассоциации производителей мяса, изображает несколько проповедников мировых религий за трапезой.

За столом - Иисус, Будда, основатель сайентологии Рон Хаббард и другие религиозные лидеры. Небольшая ремарка поясняет, что пророк Мухаммед "не смог посетить ужин".

Эта реклама вызвала гнев и осуждение индуистской общины страны, поскольку в ролике бог Ганеш с удовольствием ест мясо.

Высокое Представительство Индии в Камберри выразило протест трем австралийским правительственным ведомствам.

Там также призвали австралийскую ассоциацию производителей мяса отозвать рекламу, поскольку многие люди считают, что она "оскорбляет их религиозные чувства".

"Ряд общественных организаций также выразили свой протест австралийскому правительству и ассоциации производителей мяса", - говорится в заявлении представительства.

Австралийское Бюро по стандартам рекламы заявило, что этот рекламный ролик вызвал более 30 жалоб, касающихся "ряда разных вероисповеданий".

Копірайт зображення MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption В рекламе проповедники разных религий вместе наслаждаются трапезой

Совет индуистов Австралии назвал рекламу "жестокой и недостойной попыткой" использовать образ бога Ганеша для продвижения потребления баранины.

Онлайн-петиция за запрет рекламы уже собрала более 4,4 тыс. подписей.

Австралиец Капил Сашдева, который был инициатором петиции, рассказал ВВС, что реклама вышла в эфир буквально через несколько дней после праздника, во время которого индуисты отмечают рождение Ганеша.

Не первый спор

На прошлой неделе Австралийская Ассоциация производителей мяса выступила с заявлением, в котором утверждает, что реклама имела цель пропаганды разнообразия и единство.

"Реклама, в которой боги, пророки и лидеры из разных религий, так же, как и атеисты, сидят за одним столом, имела цель быть как можно более объединяющей", - заявил представитель ассоциации Эндрю Хоув.

"Не имея никаких намерений оскорбить кого-то, мы хотели подчеркнуть, что потребление баранины распространено во многих мировых культурах. Реклама изображает мир, каким он мог бы быть, если бы люди с разными взглядами пришли с открытыми сердцами, чтобы разделить пищу за одним столом".

В прошлом году ассоциация также вызвала споры своей рекламой ко Дню Австралии, которая вызвала нарекания веганов и Организации аборигенов и островных жителей Австралии.