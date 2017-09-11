Адвокат Гриба: Павел выглядит нормально, но лекарства ему не дают

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К заключенному в российском СИЗО украинцу Павлу Грибу пустили адвоката Андрея Сабинина. Об этом в Facebook сообщил сам адвокат.

19-летний украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси еще 24 августа. Впоследствии стало известно, что он находится за решеткой в ​​РФ.

"Выглядит нормально, но волнуется, что без лекарств. Также решены бытовые проблемы", - сообщил адвокат Сабинин.

У Павла Гриба заболевание, требующее постоянного приема лекарств, рассказывали ВВС Украина его родные.

По словам Гриба, его вывезли из белорусского Гомеля неизвестные люди и передали другим неизвестным.

"Примерно через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставили в Краснодар", - отметил адвокат. По его словам, он дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имеет права.

Отец парня, украинский военный Игорь Гриб ранее заявлял, что его сына похитили российские спецслужбы.

7 сентября выяснилось, что Павел Гриб находится в заключении в СИЗО в российском Краснодаре.