ООН ввела новые санкции против КНДР
Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на очередное ядерное испытание.
Оно прошло 3 сентября и стало самым мощным из всех предыдущих.
Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея провела свое первое подземное испытание ядерного устройства.
Резолюция ООН была принята по инициативе Вашингтона.
США изначально настаивали на более жестком вариант, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.
Санкции предусматривают полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничения на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти.
Более строгий вариант предусматривал полное эмбарго на поставки нефти в КНДР и замораживание активов северокорейского руководства за рубежом.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дала понять после голосования, что для КНДР еще не все потеряно.
"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее. Если режим докажет, что может жить в мире", - сказала американский дипломат.
Текстильная промышленность, по которой ударят санкции - это вторая по величине статья экспорта КНДР после угля.
Почти весь текстиль (80%) страна продает Китаю.
Также отныне Северная Корея сможет закупать не более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год - против сегодняшних 4,5 млн баррелей.
В начале сентября Пхеньян заявил об испытаниях водородной боеголовки.
Государственное телевидение объявило, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.
Президент США Дональд Трамп ранее предостерегал, что США могут остановить торговлю со странами, которые имеют экономические отношения с Северной Кореей.