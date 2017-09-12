ООН ввела новые санкции против КНДР

Копірайт зображення KCNA Image caption Информационное агентство Северной Кореи сообщило, что на этом фото - празднование по случаю нового ядерного испытания, которое прошло 3 сентября

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на очередное ядерное испытание.

Оно прошло 3 сентября и стало самым мощным из всех предыдущих.

Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея провела свое первое подземное испытание ядерного устройства.

Резолюция ООН была принята по инициативе Вашингтона.

США изначально настаивали на более жестком вариант, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.

Санкции предусматривают полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничения на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти.

Более строгий вариант предусматривал полное эмбарго на поставки нефти в КНДР и замораживание активов северокорейского руководства за рубежом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Северная Корея утверждает, что разработала водородную бомбу

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дала понять после голосования, что для КНДР еще не все потеряно.

"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее. Если режим докажет, что может жить в мире", - сказала американский дипломат.

Текстильная промышленность, по которой ударят санкции - это вторая по величине статья экспорта КНДР после угля.

Почти весь текстиль (80%) страна продает Китаю.

Также отныне Северная Корея сможет закупать не более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год - против сегодняшних 4,5 млн баррелей.

В начале сентября Пхеньян заявил об испытаниях водородной боеголовки.

Государственное телевидение объявило, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.

Президент США Дональд Трамп ранее предостерегал, что США могут остановить торговлю со странами, которые имеют экономические отношения с Северной Кореей.