АТО: потерь нет, но обстрелы продолжаются

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В АТО продолжаются обстрелы, но потерь среди военных не зафиксировано, сообщает пресс-центр АТО.

Основная активность разворачивалась на приморском направлении.

Здесь стреляли, в частности, из минометов калибра 82 мм в районе Талаковки.

"Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния", - сказано в сообщении.

На донецком направлении были обстрелы в Авдеевской промзоне.

Всего за минувшие сутки зафиксировали 36 обстрелов.