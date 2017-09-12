АТО: потерь нет, но обстрелы продолжаются
- 12 сентября 2017
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В АТО продолжаются обстрелы, но потерь среди военных не зафиксировано, сообщает пресс-центр АТО.
Основная активность разворачивалась на приморском направлении.
Здесь стреляли, в частности, из минометов калибра 82 мм в районе Талаковки.
"Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния", - сказано в сообщении.
На донецком направлении были обстрелы в Авдеевской промзоне.
Всего за минувшие сутки зафиксировали 36 обстрелов.