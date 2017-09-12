ЕС призвал Россию освободить Чийгоза

Копірайт зображення AFP Image caption Правозащитники считают Ахтема Чийгоза политическим заключенным

Представительство ЕС в Украине призвало российские власти освободить заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, которого накануне Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.

"Европейский Союз внимательно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении - призыв, который мы повторяем и сегодня", - говорится в сообщении Представительства в Facebook.

В ЕС также отметили, что запрет деятельности меджлиса и преследования его руководителей являются "серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав".

Кроме того, ЕС призвал прекратить дело против другого заместителя председателя меджлиса - Ильми Умерова, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность России.

"Все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - подчеркнули в ЕС.

Image caption Сторонники Ахтема Чийгоза регулярно приходили на заседания суда

Приговор Ахтему Чийгозу Верховный суд Крыма вынес 11 сентября, приговорив его к восьми годам колонии общего режима.

Чийгоза признали виновным в якобы организации массовых беспорядков в феврале 2014 года.

Адвокат Николай Полозов назвал приговор политически мотивированным, незаконным и необоснованным, заявив, что защита планирует его обжаловать.

Кроме того, по словам Полозова, этот приговор является прецедентным.

"Российские власти в этом случае судят человека за события, которые произошли на территории Украины, ведь 26 февраля 2014 года по нормам российского закона Крым был частью Украины без каких-либо оговорок", - говорит адвокат.