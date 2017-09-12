В отель с Саакашвили пришли пограничники

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Представители Государственной пограничной службы во вторник утром прибыли в отель "Леополис" во Львове, где остановился лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.

"Мы пришли ознакомить Михеила Саакашвили с содержанием (административного. - Ред.) протокола о незаконном пересечении границы, и только. Мы хотим, чтобы он лично ознакомился с содержанием этого документа", - цитирует "Интерфакс" одного из пограничников.

На месте также присутствуют сотрудники полиции и народные депутаты.

Саакашвили ранее лишил украинского гражданства своим указом президент Петр Порошенко. Экс-губернатор Одесской области считает это решение незаконным.

В воскресенье политик после столкновений с пограничниками вместе с несколькими десятками сторонников попал в Украину.

Министр внутренних дел заявил, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины".

Возможное наказание по ней - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Один из соратников Саакашвили, Давид Сакварелидзе заявил во вторник утром о задержании двух сторонников "Движения новых сил".

BBC Украина пытается получить подтверждение этой информации в полиции.