Саакашвили и пограничники оформляют протокол о пересечении границы

Копірайт зображення УНІАН

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили во Львове в присутствии своих адвокатов общается с представителями Госпогранслужбы. Как отмечается, пограничники пришли в гостиницу, где остановился Саакашвили, чтобы вручить ему протокол о незаконном пересечении границы.

"Я готов пройти все процедуры. Не существует никаких обстоятельств, которые мы нарушили, или когда-либо пытались нарушить какой-то закон", - заявил Саакашвили.

Он также обвинил "лживую пропаганду Порошенко" во всех обвинениях в свой адрес.

После этого прямо перед львовским отелем, где остановился Саакашвили, началась процедура оформления протокола об административном правонарушении относительно незаконного пересечения им границы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саакашвили остановился в львовском отеле "Леополис"

Во вторник утром туда прибыли правоохранители.

"Мы пришли ознакомить Михеила Саакашвили с содержанием (административного. - Ред.) протокола о незаконном пересечении границы, и только", - цитирует "Интерфакс" одного из пограничников.

Пресс-секретарь ГПС Олег Слободян рассказал "Интерфаксу", что все лица, которые пересекли границу с Саакашвили, должны прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления протоколов.

По его словам, 14 человек, преимущественно журналисты, уже это сделали.

"Саакашвили также должен пройти эту процедуру. Для этого сотрудники Госпогранслужбы прибыли в отель "Леополис"... - чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы", - цитирует Слободяна "Интерфакс".