В Индии умер ребенок 13-летней жертвы изнасилования

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Ребенок 13-летней жертвы изнасилования в Индии, которой Верховный суд ранее разрешил сделать аборт, умер через два дня после рождения.

Мальчик, который находился в реанимации для новорожденных в Мумбаи, умер в воскресенье.

В пятницу девушка, которая была на 32 неделе беременности, родила мальчика путем кесарева сечения, сообщили в больнице.

Коллега ее отца, которого обвиняют в изнасиловании, находится под арестом.

Обычно прерывание беременности в Индии после 20 недель разрешено только в случае опасности для жизни матери.

Это дело получило широкую огласку в стране и за ее пределами. О беременности девочки родители узнали случайно только месяц назад, когда отвезли ее к врачу с подозрением на ожирение.

На прошлой неделе суд дал разрешение на прерывание беременности, и ей сделали кесарево сечение.

Поскольку срок беременности был настолько большой, в результате ее прерывания родился мальчик весом 1,8 кг.

От чего именно умер ребенок, неизвестно, но газета Times of India со ссылкой на врачей сообщает, что у него были проблемы с легкими и дыханием.

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В другом сообщении газеты говорилось, что "семья неожиданно выразила готовность забрать ребенка".

Сотрудники больницы сообщили BBC, что 13-летней девушке, которая чувствует себя нормально, рассказали о смерти младенца.

По словам корреспондента ВВС в Дели Гиты Панди, это уже третий случай за последние несколько месяцев, связанный с изнасилованными индийскими детьми, которые забеременели и обратились в суд с просьбой об аборте.

В прошлом месяце 10-летняя жертва изнасилования родила девочку в индийском городе Чандигарх. Она тоже была на 32-й неделе беременности, но ей не позволили аборт, поскольку врачи решили, что это будет "слишком рискованно".

В мае о похожем случае сообщалось из штата Харьяна. Там 10-летней девочке, которая утверждала, что ее изнасиловал отчим, разрешили сделать аборт. Она была примерно на 20-й неделе беременности, говорят врачи.

Беременность девушек обнаруживали так поздно, поскольку сами дети не знали о своем состоянии, а их родители не обращали внимания на очевидные признаки, потому что не могли даже представить, что их дочери забеременели в столь юном возрасте, сообщает наш корреспондент.