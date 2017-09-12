Саакашвили анонсировал тур по Украине

Копірайт зображення УНІАН Image caption После пересечения украинской границы в воскресенье Саакашвили живет в одном из львовских отелей

Михеил Саакашвили заявил, что планирует проехать по нескольким крупным городам Украины, где будет собирать "требования людей". После этого он собирается вернуться в Киев.

Он также рассказал, что пока не планирует создавать единую партию с Юлией Тимошенко, хотя и благодарен ей за то, что она поддержала его при возвращении в Украину.

Саакашвили анонсировал, что вместе с политическими силами, которые его поддерживают, обнародует план действий, который они создадут и согласуют на основе его визитов в украинские города.

Задержанные

Копірайт зображення УНІАН Image caption Пересечение границы Саакашвили сопровождалось акцией с участием нескольких сотен человек и нескольких депутатов

Юрист, представляющая интересы Саакашвили, заявила, что правоохранители задержали трех активистов, которые, вероятно, участвовали в "прорыве" экс-президента Грузии на территорию Украины в воскресенье.

Одного из них задержали в Черкасской области, двух других - в Ивано-Франковской. После этого их доставили во Львовскую область, рассказала юрист.

В то же время во вторник советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео, на котором, как он говорит, изображен один из задержанных во время столкновений с пограничниками.

Протокол

Копірайт зображення УНІАН Image caption Украинские пограничники обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении границы

Во Львове во вторник утром продолжается оформление админпротокола о незаконном пересечении границы Михеилом Саакашвили.

Для этого в отель, где он остановился, прибыли представители пограничной службы.

"Я готов пройти все процедуры. Не существует никаких обстоятельств, которые мы нарушили, или когда-либо пытались нарушить какой-то закон", - заявил Саакашвили.

После этого прямо перед львовским отелем, где остановился Саакашвили, началась процедура оформления протокола об административном правонарушении относительно незаконного пересечения им границы. За процедурой наблюдают журналисты и сторонники Саакашвили.

Адвокаты решили написать свои замечания к протоколу. Представители Саакашвили утверждают, что протокол вручают ему с нарушением определенных сроков и с другими противоречиями.