МВД: после "прорыва" Саакашвили задержали пять человек

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По факту событий на пункте пропуска "Шегини", через который в Украину прибыл Саакашвили, задержали пять человек, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Сегодня, 12 сентября ... задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим ГПСУ", - говорится в сообщении.

Им инкриминируют групповое нарушение общественного порядка, отметили в ведомстве.

Имен этих людей в МВД не назвали, но один из соратников Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил о задержании двух сторонников "Движения новых сил".

Кроме того, были установлены личности шести "возможных организаторов нарушения общественного порядка" около границы, а также 32 "активных участники" этих событий, добавили в МВД.

Более 100 человек были допрошены как свидетели инцидента, а нескольким депутатам парламента направили сообщения о вызове для проведения следственных действий, отметили в МВД.

В воскресенье Михеил Саакашвили после столкновений с пограничниками вместе с несколькими десятками сторонников попал в Украину через пункт пропуска "Шегини".

Министр внутренних дел заявил, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Саакашвили ранее был лишен украинского гражданства. Он считает это решение незаконным.