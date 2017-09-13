Двое военных ранены в АТО

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Боевики за минувшие сутки 27 раз открывали огонь в зоне АТО. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов сепаратисты 4 раза обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

Также вечером и ночью они трижды открывали огонь из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по укреплениям украинских военных у Песков.

В районе Каменки боевики выпустили 12 мин калибра 82 мм, сообщает штаб.

На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкина и дважды обстреливали окраины Водяного.

На луганском направлении в районе поселка Крымское сепаратисты трижды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Актуальной информации с другой стороны на данный момент нет.