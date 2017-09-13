Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Компания Apple представила новый телефон премиум-класса к 10-летию со дня выхода первого iPhone

Корпорация Apple представила смартфон iPhone X с функцией распознования лиц, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.

Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.

Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого "айфона" основателем компании Стивом Джобсом.

Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября.

Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Впервые в нем отсутствует физическая кнопка Home.

Копірайт зображення APPLE Image caption iPhone можно будет розблокировать с помощью технологии Face ID

Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером FaceID: таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя.

Также в гаджет встроили технологию "дополненной реальности" AR. Такие приложения позволяют, например, навести смартфон на небо и увидеть схемы и названия созвездий, или, направив камеру на поле во время баскетбольного матча, увидеть поверх "живой" картинки компьютерную анимацию.

Телефон будет доступен в двух версиях - 64 и 128 гигабайт, и в двух цветах - серый и черный.

Копірайт зображення APPLE Image caption У всех телефонов будет новый дизайн - передняя и задняя панель у них из стекла

Улучшенный iPhone 7, но 8

Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые называют "модернизированными версиями" моделей 7 и 7 Plus.

У всех телефонов, которые показали 12 сентября, новый дизайн - стекло и на задней, и на передней панели. А также новые цвета - серебристый, серый и золотой.

Копірайт зображення EPA Image caption iPhone 8 представили в трех новых цветах

Кроме того, у этих айфонов будет новый портретный режим с возможностью настраивать освещение на фотографии после съемки.

Беспроводная зарядка

Одним из главных нововведений стало появление беспроводной зарядки.

На ней одновременно можно будет зарядить iPhone, Apple Watch и Apple AirPods.

Продажа этой модели начнется 22 сентября, стоимость - от 699 долларов.

Копірайт зображення EPA Image caption Новые часы от Apple

Apple Watch 3

Во вторник также представили новую линейку умных часов Apple Watch и новые модели телевизионных приставок Apple TV.

На презентации также обнародовали данные, согласно которым, часы Apple обогнали Rolex и стали самыми популярными в мире.

Новые смарт-часы Apple получили поддержку связи поколения 4G. Это означает, что на часы теперь можно будет позвонить и выйти с них в интернет без необходимости подключения их к iPhone.

Копірайт зображення EPA Image caption Тепер гаджети можна буде заряджати одночасно

При этом у часов будет тот же номер телефона, что и у iPhone, а поддержку 4G будет осуществлять карта eSim, которая по размерам еще меньше, чем использующаяся в последних смарфонах Apple карта стандарта nanoSim.

Часы поступят в продажу в октябре по цене от 399 долларов.

В одном из рекламных роликов Apple Watch использовали киевские локации: Центральный вокзал и станцию метро.

Apple TV

Новая телевизионная приставка от Apple получила поддержку изображения в сверхвысоком разрешении 4K.

В продаже она появится в конце сентября по цене 179 долларов.