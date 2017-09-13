Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов
Корпорация Apple представила смартфон iPhone X с функцией распознования лиц, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.
Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.
Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого "айфона" основателем компании Стивом Джобсом.
Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября.
Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Впервые в нем отсутствует физическая кнопка Home.
Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером FaceID: таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя.
Также в гаджет встроили технологию "дополненной реальности" AR. Такие приложения позволяют, например, навести смартфон на небо и увидеть схемы и названия созвездий, или, направив камеру на поле во время баскетбольного матча, увидеть поверх "живой" картинки компьютерную анимацию.
Телефон будет доступен в двух версиях - 64 и 128 гигабайт, и в двух цветах - серый и черный.
Улучшенный iPhone 7, но 8
Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые называют "модернизированными версиями" моделей 7 и 7 Plus.
У всех телефонов, которые показали 12 сентября, новый дизайн - стекло и на задней, и на передней панели. А также новые цвета - серебристый, серый и золотой.
Кроме того, у этих айфонов будет новый портретный режим с возможностью настраивать освещение на фотографии после съемки.
Беспроводная зарядка
Одним из главных нововведений стало появление беспроводной зарядки.
На ней одновременно можно будет зарядить iPhone, Apple Watch и Apple AirPods.
Продажа этой модели начнется 22 сентября, стоимость - от 699 долларов.
Apple Watch 3
Во вторник также представили новую линейку умных часов Apple Watch и новые модели телевизионных приставок Apple TV.
На презентации также обнародовали данные, согласно которым, часы Apple обогнали Rolex и стали самыми популярными в мире.
Новые смарт-часы Apple получили поддержку связи поколения 4G. Это означает, что на часы теперь можно будет позвонить и выйти с них в интернет без необходимости подключения их к iPhone.
При этом у часов будет тот же номер телефона, что и у iPhone, а поддержку 4G будет осуществлять карта eSim, которая по размерам еще меньше, чем использующаяся в последних смарфонах Apple карта стандарта nanoSim.
Часы поступят в продажу в октябре по цене от 399 долларов.
В одном из рекламных роликов Apple Watch использовали киевские локации: Центральный вокзал и станцию метро.
Apple TV
Новая телевизионная приставка от Apple получила поддержку изображения в сверхвысоком разрешении 4K.
В продаже она появится в конце сентября по цене 179 долларов.