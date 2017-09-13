Двух украинцев эвакуировали с острова Сен-Мартен из-за урагана "Ирма"

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Двух граждан Украины эвакуировали с острова Сен-Мартен на остров Мартиника из-за урагана "Ирма".

Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на кризисный центр МИД Франции.

Их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Ураган "Ирма" бушует в Соединенных Штатах с прошлой недели. Ему присвоили четвертую категорию.

Скорость ветра "Ирмы" достигает 192 км/ч.