Двух украинцев эвакуировали с острова Сен-Мартен из-за урагана "Ирма"
- 13 сентября 2017
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Двух граждан Украины эвакуировали с острова Сен-Мартен на остров Мартиника из-за урагана "Ирма".
Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на кризисный центр МИД Франции.
Их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.
Ураган "Ирма" бушует в Соединенных Штатах с прошлой недели. Ему присвоили четвертую категорию.
Скорость ветра "Ирмы" достигает 192 км/ч.