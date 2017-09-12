Адвокат Фирташа говорит, что его экстрадиция зависит от окружения Трампа

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Украинский миллиардер-олигарх Дмитрий Фирташ "очень рискует", если ему вынесут приговор не в Австрии, а перенесут судебное разбирательство в Чикаго, сказал его адвокат в федеральном суде в понедельник, передает Chicago Tribune.

В суде впервые обнародовали телефонный разговор, во время которого Фирташ якобы обсуждал поездку своего содокладчика в Чикаго, чтобы встретиться с руководством компании Boeing.

Прокуроры говорят, что обеспокоены тем, что Фирташ, которого обвиняют в отмывании денег, имеет связи с бывшим руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Также они опасаются, что ему удастся вылететь частным самолетом в Россию, если судья в Чикаго вынесет приговор не в его пользу до того, как его передадут властям США.

У Фирташа есть друзья в окружении президента России Владимира Путина.

Он считает, что дело против него является политически мотивированным администрацией Барака Обамы в качестве наказания за аннексию российским президентом Крыма.

Дмитрия Фирташа обвиняют в том, что он руководил коррупционной схемой закупки "индийского" титана компаниями из Чикаго, среди которых была и авиакомпания Boeing.

Американские адвокаты олигарха настаивают на том, что он не совершал никаких противоправных действий на территории США и поэтому его не должны преследовать американские правоохранители.

Однако прокурор Амарджеет Бхачу утверждает, что Фирташ руководил схемой дачи взяток. По его словам, об этом свидетельствуют телефонные разговоры.

Он предупредил, что, если судья вынесет приговор не в пользу Фирташа, он может "прыгнуть в частный самолет и отправиться в Москву или в любую другую страну, в которой его не выдадут" еще до того, как его возьмут под стражу в США.

30 августа земельный суд Вены отказал властям Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщила пресс-служба суда.

Прокуратура Австрии намерена обжаловать это решение.

Адвокаты Фирташа, которых цитирует австрийское издание Kurier, считают, что это решение подтверждает политическую мотивацию экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.