Программа для определения сексуальной ориентации вызвала споры

Копірайт зображення STANFORD UNIVERSITY

Специалисты из Стэнфордского университета создали компьютерную программу, позволяющую, как они уверяют, определить сексуальную ориентацию человека по чертам лица.

Приложение уже вызвало горячие споры между разработчиками программы и ведущими правозащитными ЛГБТ-группами.

Ученых обвинили в том, что изложенные факты - опасны и недостаточно обоснованы научно.

Однако исследователи называют подобные обвинения импульсивной реакцией.

Подробности проекта вскоре должны быть опубликованы в журнале психологии личности и социальной психологии, издаваемом Американской психологической ассоциацией.

"Узкие челюсти"

По словам ученых, точность установления ориентации человека даже по одному фото равна 81% для мужчин и 71% для женщин. Исследование было проведено по фотографиям более 75 тысяч мужчин и женщин разной ориентации, взятым с сайтов знакомств.

При использовании алгоритмом пяти фото одного человека точность определения возрастала до 91% для мужчин и 83% для женщин.

Нейросеть сравнивала фотографии двух случайно отобранных людей, один из которых гетеросексуален, а другой нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Защитники прав ЛГБТ указывают на недостатки исследования

Согласно результатам исследования, у гомосексуальных мужчин могут быть в среднем более узкие нижние челюсти, более длинные носы и высокие лбы, чем у гетеросексуалов; у лесбиянок, напротив, более широкие челюсти и более низкие лбы.

Этот эксперимент, как считают его авторы, подтверждает теорию о том, что сексуальная ориентация - врожденный, а не приобретенный признак.

"Безрассудные выводы"

В прошлую пятницу две американские правозащитные группы, специализирующиеся на защите ЛГБТ, обнародовали заявление с критикой результатов исследования.

"Это исследование не является научным. Это просто описание стандартов красоты на сайтах знакомств. Для исследования были отобраны снимки только белых людей, поскольку достаточного количества гомосексуалов с другим цветом кожи на сайте не нашлось", - заявил Джим Галлорат, руководитель службы мониторинга медиа ЛГБТ-группы GLAAD.

"Эти безрассудные выводы исследования могут послужить в качестве оружия как против гетеросексуалов, так и против гомосексуалов и лесбиянок, для которых публичность может быть опасной", - отмечают представители ЛГБТ-сообщества.

Правозащитники добавили, что отправили в университет свои замечания еще месяц назад.

Они считают, что Стэнфордский университет должен дистанцироваться от таких псевдонаучных вещей, а не прикрывать своим именем и авторитетом исследование, которое может сделать жизнь миллионов людей опасной.

Ученые, в свою очередь, просят не делать преждевременных выводов.

"Результаты исследования могут быть ошибочными, но они могут быть опровергнуты только с помощью научных данных, а не умелыми адвокатами и специалистами по связям с общественностью, которым не хватает научных знаний", - сказано в ответном письме исследователей.