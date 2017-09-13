В РФ украинца Гриба арестовали до 17 октября - адвокат

Копірайт зображення facebook Image caption 24 августа Павел Гриб отправился в Беларусь и не вернулся

19-летний гражданин Украины Павел Гриб, пребывающий на территории России, арестован до 17 октября 2017 года, сообщил BBC Украина его адвокат Андрей Сабинин.

"Он был арестован заочно 17 августа на два месяца. Задержали его позже, примерно 25-26 августа", - уточнил адвокат.

В то же время российское агентство ТАСС отметило, что Гриб "находится в международном розыске".

Ранее глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал ВВС Украина, что управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило, что Павел Гриб, который исчез во время поездки в Беларусь, содержится в краснодарском СИЗО.

По словам дипломата, 19-летнего украинца задержали 25 августа по обвинению в совершении преступления в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса РФ - терроризм.

24 августа он поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype. И пропал.

Белорусские власти признали, что Павел пересек границу республики.

По данным МИД Украины, украинских дипломатов не пустили к задержанному Павлу Грибу.

Семья Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни парня.

Павел Гриб имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии. Каждый день его пребывания в СИЗО в ненадлежащих условиях может быть фатальным для его жизни, утверждают родственники.

Копірайт зображення Facebook Image caption Игорь Гриб - украинский офицер, работал в Госпогранслужбе

По словам отца Павла, бывшего пограничника, сын познакомился с девушкой в соцсетях. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. И у них якобы завязались виртуальные романтические отношения. В результате они договорились встретиться в Беларуси.