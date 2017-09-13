Экс-посол Украины в НАТО будет руководить Службой внешней разведки
- 13 сентября 2017
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Бывший глава миссии Украины при НАТО Егор Божко указом президента Украины назначен руководителем Службы внешней разведки.
"Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - отметил Петр Порошенко.
По словам президента, работа Божко в Миссии Украины при НАТО усилила "обороноспособность государства".