Экс-посол Украины в НАТО будет руководить Службой внешней разведки

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Бывший глава миссии Украины при НАТО Егор Божко указом президента Украины назначен руководителем Службы внешней разведки.

"Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - отметил Петр Порошенко.

По словам президента, работа Божко в Миссии Украины при НАТО усилила "обороноспособность государства".