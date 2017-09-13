ВВС Украина объявит старт Книги года ВВС-2017
Во время книжного форума во Львове ВВС Украина объявит о начале конкурса литературной премии "Книга года ВВС".
Презентация пройдет 15 сентября в 13:30 в баре Librariа по адресу ул. Леси Украинки, 14.
Там же состоится дискуссия на тему "Как изменилась украинская литература за 13 лет существования премии Книга года ВВС".
К участию приглашены члены жюри конкурса и победители премии прошлых лет
В состав жюри конкурса "Книга года ВВС-2017" входят:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Ольга Герасимьюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
- Виталий Рябчук, писатель, журналист
- Тарас Лютый, философ, писатель
- Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР
- Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.