ВВС Украина объявит старт Книги года ВВС-2017

  • 13 сентября 2017
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Победители премии Книга года ВВС

Во время книжного форума во Львове ВВС Украина объявит о начале конкурса литературной премии "Книга года ВВС".

Презентация пройдет 15 сентября в 13:30 в баре Librariа по адресу ул. Леси Украинки, 14.

Там же состоится дискуссия на тему "Как изменилась украинская литература за 13 лет существования премии Книга года ВВС".

К участию приглашены члены жюри конкурса и победители премии прошлых лет

В состав жюри конкурса "Книга года ВВС-2017" входят:

  • Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Ольга Герасимьюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
  • Виталий Рябчук, писатель, журналист
  • Тарас Лютый, философ, писатель
  • Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР
  • Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.