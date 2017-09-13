ВВС Украина объявит старт Книги года ВВС-2017

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Победители премии Книга года ВВС

Во время книжного форума во Львове ВВС Украина объявит о начале конкурса литературной премии "Книга года ВВС".

Презентация пройдет 15 сентября в 13:30 в баре Librariа по адресу ул. Леси Украинки, 14.

Там же состоится дискуссия на тему "Как изменилась украинская литература за 13 лет существования премии Книга года ВВС".

К участию приглашены члены жюри конкурса и победители премии прошлых лет

В состав жюри конкурса "Книга года ВВС-2017" входят: