Порошенко: на оборону в 2018 году выделят 163 млрд гривен

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Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает направление на безопасность и оборону государства 163 млрд грн, сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Если вы сравните расходы Государственного бюджета на оборону 2017 года и 2013 года в гривнах - они существенно выросли. Но если возьмете долларовый эквивалент - они будут почти те же", - отметил президент.

Глава государства добавил, что стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора обороны и безопасности на уровне не менее 5% от ВВП.

Президент рассказал, что на первой линии украинский военнослужащий получает дополнительную доплату 10 тыс. грн в месяц. "У нас на первой линии нет никого, кто бы получал менее 17 тыс. грн", - отметил он.

СНБО также рассмотрел пакет проблемных вопросов, которые необходимо решить в текущем и следующем году по надлежащему финансирования и налаживанию производства боеприпасов, высокоточного, бронетанкового и авиационного вооружения.