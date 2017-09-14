Ураган "Ирма": в доме престарелых погибли шестеро
В доме престарелых в штате Флорида, на который обрушился разрушительный ураган "Ирма", погибли шесть человек.
Из-за стихии учреждение оставалось без света в течение нескольких дней. При температуре +32°С в помещениях не работали кондиционеры.
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Полиция эвакуировала 115 жителей дома.
Трех человек нашли мертвыми на месте, еще трое умерли в больнице.
Глава полиции Голливуда Томаш Санчес заявил, что проводится расследование.
В учреждении был генератор, работники могли готовить еду, но кондиционеры не работали.
Без света из-за урагана до сих пор остаются 10 млн человек в штатах Флорида, Джорджия и Каролина.
Ураган "Ирма" унес более 20 жизней в США.
Ранее стихия ударила по островам Карибского бассейна, где погибли около 40 человек.