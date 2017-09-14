Ураган "Ирма": в доме престарелых погибли шестеро

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В доме престарелых в штате Флорида, на который обрушился разрушительный ураган "Ирма", погибли шесть человек.

Из-за стихии учреждение оставалось без света в течение нескольких дней. При температуре +32°С в помещениях не работали кондиционеры.

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Полиция эвакуировала 115 жителей дома.

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Трех человек нашли мертвыми на месте, еще трое умерли в больнице.

Глава полиции Голливуда Томаш Санчес заявил, что проводится расследование.

В учреждении был генератор, работники могли готовить еду, но кондиционеры не работали.

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Без света из-за урагана до сих пор остаются 10 млн человек в штатах Флорида, Джорджия и Каролина.

Ураган "Ирма" унес более 20 жизней в США.

Ранее стихия ударила по островам Карибского бассейна, где погибли около 40 человек.