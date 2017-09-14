В АТО ранен один военный

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За минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО. Один военный был ранен во время обстрела в окрестностях Авдеевки. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики открывали огонь из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи Авдеевки, Зайцево, Каменки и в районе Песков.

На приморском направлении сепаратисты несколько раз открывали огонь в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутово. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли вблизи Марьинки и Широкино.

На луганском направлении обстреливали позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а из гранатометов - около Станицы Луганской.