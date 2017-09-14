Чийгоз о своем приговоре: сколько страха и лжи в каждом слове

Копірайт зображення unian Image caption На Майдане несколько десятков человек требовали освобождения Чийгоза

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что каждый крымский татарин и каждый украинец должны понимать, что их право на свободу и любовь к Родине являются "угрозой для российской власти".

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи и, главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа", - отметил Чийгоз в обращении к участникам митинга в его поддержку.

Заявление Чийгоза, датированное 12 сентября, опубликовал председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

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Митинг в поддержку Чийгоза прошел в среду вечером на Майдане Независимости в Киеве. В нем приняли участие несколько десятков человек.

Участники митинга держали украинские и крымскотатарские флаги, а также плакаты, на которых, в частности, были надписи: "Свободу Ахтему Чийгозу - узнику ФСБ", "Российские оккупанты, вон из Крыма".

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Чийгоз в своем обращении отметил: "Приговор вобрал в себя тупик и злобу коллаборационистов. Но их радость преждевременна. Им не удастся сделать главной ценностью ложь и подлость. Им никогда не быть авторитетами народа".

Срок за митинг

Так называемый Верховный суд Крыма в сентябре приговорил г-на Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации беспорядков у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года.

Защита Ахтема Чийгоза планирует обратиться в Европейский суд по правам человека после того, как Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию, и заявляет о возможности запуска экстрадиции.

МИД Украины выразил решительный протест России из-за приговора в аннексированном Крыму украинцу Ахтему Чийгозу.

Копірайт зображення AFP Image caption Последний проукраинский митинг в Крыму, состоявшийся 26 февраля 2014 года

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза признали виновным в организации "массовых беспорядков" возле здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

В тот день проходили митинги крымских татар и пророссийских активистов, которые переросли в столкновения. Погибли два человека: один мужчина умер от сердечного приступа, одна женщина - из-за давки.

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Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследования в Крыму стали следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.

Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии Бербель Кофлер выразила возмущение приговором Чийгозу.