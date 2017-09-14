Тимошенко ни с кем не будет объединяться на выборах

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она и ее партия никого не будут поддерживать на предстоящих президентских и парламентских выборах и ни с кем не будут объединяться. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Я больше не буду доверять людям, за которых я не могу поручиться. Только наша команда!" - сказала Тимошенко.

По ее мнению, больший выбор партий и кандидатов в президенты укрепит оппозицию.

"Конкуренцию никто не отменял! Если в стране будет политическое болото и однопартийная система, и будут пытаться выдвинуть одного лидера, то людей лишат альтернативы", - цитирует сайт лидера партии.

Она также заверила, что оппозиционные силы будут координировать свои действия для того, чтобы "добиться досрочных парламентских и президентских выборов и отстранить от власти президента Порошенко".

Среди сил, с которыми Юлия Тимошенко может координировать работу, она назвала "Самопомощь", "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, "Гражданскую платформу" Анатолия Гриценко, "Свободу", "Справедливость" Валентина Наливайченко, "Демальянс", а также политиков Дмитрия Добродомова и Виктора Чумака.

Согласно последним социологическим опросам, Юлия Тимошенко имеет один из самых высоких президентских рейтингов.