НАБУ задержало депутата Киевсовета по подозрению в присвоении земли

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Национальное антикоррупционное бюро сообщает о задержании депутата Киевсовета от блока Леонида Черновецкого и его сообщника по подозрению в присвоении земли в столице.

"...имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн", - говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

По данным антикоррупционного бюро, в момент совершения правонарушения в 2010-2011 годах задержанный занимал должность секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений. Как известно, в то время на этой должности работал Сергей Крымчак.

В НАБУ заявляют, что чиновник завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева, находившимися в коммунальной собственности, а затем внес их в уставный фонд, основанный его вероятным сообщником.