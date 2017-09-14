Убийство Вороненкова: прокуратура не сообщала России результаты расследования

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экс-депутат Думы переехал в Украину в прошлом году и дал показания по уголовному делу против Виктора Януковича

Детали украинского расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, обнародованные в четверг российскими медиа, не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - написала г-жа Максимец в Facebook.

"В настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будут объявлены его результаты", - добавила Надежда Максимец.

Сообщения российских СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева

Ранее российское издание "Росбалт" со ссылкой на собственные "источники в правоохранительных органах" сообщило, что генпрокуратура Украины якобы подозревает в убийстве Дениса Вороненкова экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина, а также - одного из крымских банкиров.

Об этом якобы говорится в ответе ГПУ на запрос российской стороны по делу об убийстве российского экс-депутата.

Также источник "Росбалта" утверждает, что в ответе ГПУ говорится о связи организаторов убийства Дениса Вороненкова с российскими спецслужбами.

Дениса Вороненкова, который в 2016 году бежал в Украину и выступал с заявлениями в адрес российских властей, убили 23 марта в центре Киева.

Сам убийца получил ранение в голову и скончался в больнице.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что г-на Вороненкова убил служащий Нацгвардии, гражданин Украины Павел Паршов, который был "российским диверсантом".

Денис Вороненков был свидетелем по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.