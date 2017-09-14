НБУ считает временным ослабление гривны

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Недавнее слабление курса гривни обусловлено временными факторами, заверили в Нацбанке Украины.

"В конце августа - начале сентября обменный курс гривны несколько ослаб, однако это было обусловлено временными и психологическими факторами ... В частности, бизнес получил большой объем возмещения НДС, что позволило ументшить продажу валюты", - сказал на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.

Кроме того, по его словам, ослабление курса нацвалюты "отражало влияние сезонности предыдущих лет на поведение экономических агентов".

Он также отметил, что стремительной девальвации гривны осенью ожидать не следует, и в случае необходимости НБУ и дальше готов поддерживать гривну на межбанке.

В четверг Нацбанк вновь вынужден был выйти на валютный рынок с интервенцией в поддержку курса, объявив аукцион по продаже иностранной валюты в объеме до 100 млн долларов.

Напомним, в Киев приехал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.Во время встречи с украинскими чиновниками он обсудит вопрос выполнения реформ и дальнейшего финансирования Украины.