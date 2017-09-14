Из тюрем "ДНР" вернули еще 19 человек - омбудсмен

Копірайт зображення Богдан Крикливенко / Facebook Image caption Общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные Украине территории, выросло до 131 человека

В четверг из мест лишения свободы в "ДНР" на подконтрольную Киеву территорию переместили еще 19 человек, сообщили в офисе уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской.

"Состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР", которые выразили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По информации Минюста, общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные Украине территории, выросло до 131 человека.

Отмечается, что в целом по инициативе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека состоялось 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы самопровозглашенной "ДНР", благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений Крыма.