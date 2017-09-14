Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

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Соратнику Михеила Саакашвили, бывшему заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе сообщили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

Давид Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сам Сакварелидзе во время зачитывания подозрения прокомментировал происходящее так: "Этим нас не остановят. Это смешно просто".

Соратник Михеила Саакашвили назвал такие действия политическим преследованием со стороны властей.

Онлайн-трансляция вручения подозрения была запущена на странице Сакварелидзе в соцсети Facebook.

10 сентября Михеил Саакашвили с помощью соратников незаконно пересек польско-украинскую границу. Соронники экс-президента Грузии, среди которых был Сакварелидзе, прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, ворвались в нейтральную зону и завели Саакашвили на украинскую территорию.