В Киеве снова запретили продавать алкоголь в киосках

Копірайт зображення unian Image caption Если окажется, что МАФ продает алкоголь, его документы будут аннулированы, а помещение - демонтировано

В Киеве алкоголь больше не будет продаваться в МАФах.

Как рассказал ВВС Украина советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, Киевсовет исключил продажу алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков и пива из перечня того, что может продаваться в киосках.

За это решение проголосовал 81 депутат Киевсовета.

"Есть функционал продажи табака, хлеба, промышленных товаров, а есть функционал с алкоголем. Его исключили", - рассказал советник мэра.

Киевсовет ранее уже запрещал продажу алкоголя в МАФах. Это решение обжаловали в Антимонопольном комитете, битвы за продажу алкоголя шли в судах. Именно поэтому, по словам политика, Киевсовет решил бороться с алкоголем в киосках таким способом.

Если какой-то МАФ продает алкоголь, то его наказывают не за то, что запрещено продавать алкоголь, а за то, что выданные ему документы не соответствуют функциональному назначению. Например, город выдал киоску документы на продажу хлеба, а там продают алкоголь, разъяснил политик.

Решение о запрете алкоголя начнет действовать, как только его подпишет мэр.

"Мафовики мотивированы продавать алкоголь, потому что это - 50% их дохода, а жители микрорайонов жалуются на наливайки", - рассказал депутат.

Если окажется, что МАФ продает алкоголь, его документы будут аннулированы, а помещение - демонтировано, рассказал Белоцерковец.

Это правило будет касаться 6 тысяч законно работающих МАФов в Киеве. Не подпадают под него 7% МАФов, которые стоят на арендованной земле. Это около 600-500 киосков, у которых еще не закончился срок договора аренды.