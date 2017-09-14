Ирак: жертвами двух атак боевиков стали не менее 50 человек

Копірайт зображення Reuters Image caption Джихадисты чаще всего выбирают объектами атак места массового скопления людей (на фото - результаты взрыва на рынке в пригороде Багдада 28 июля 2017 года)

По меньшей мере 50 человек стали жертвами двух атак боевиков на юге Ирака, более 80 получили ранения.

Как сообщили в МВД страны, первое нападение произошло недалеко от города Насирия - столицы иракской провинции Ди-Кар. Там вооруженные люди ворвались в придорожное кафе и открыли огонь по посетителям.

Спустя некоторое время возле ближайшего контрольно-пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль.

Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".

По информации AFP, нападавшие были замаскированы под бойцов "Хашд шааби" ("Силы народной мобилизации") - отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.

В июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГ Мосул - город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Талль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.

Под контролем ИГ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.