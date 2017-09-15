Порошенко предлагает объединиться с международными союзниками для деоккупации Крыма

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Петр Порошенко предлагает определить группу международных союзников Украины по деоккупации Крыма, чтобы скоординировать действия по возвращению полуострова под контроль Украины. Об этом президент заявил во время своего выступления на международном форуме "Yes".

"Мы имеем координированную и нацеленную поддержку наших партнеров во всем мире, и я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма для того, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", - сказал г-н Порошенко.

Президент подчеркнул, что рассматривает исключительно мирный путь деоккупации территории через, в частности, международные санкции, суды и арбитражи.

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Петр Порошенко также отметил, что Украина становится более интегрированной в Евросоюз и в будущем будет бороться за такие свободы, как свободное движение товаров, услуг, капитала и людей.

Президент сообщил, что за 90 дней с момента введения безвизового режима почти четверть миллиона украинцев посетили страны Шенгена.

"Наше призвание - стать восточной границей европейской цивилизации", - сказал президент.

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Он также заявил, что страна планирует присоединиться к Таможенному союзу и Энергетической хартии. Главной целью международной политики страны является членство в НАТО и ЕС.

"В следующем году встретимся в Ялте", - сказал президент в завершение своего выступления на форуме.