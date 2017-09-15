Полиция проверяет информацию о взрыве в метро Лондона

Копірайт зображення Twitter/@rrigs Image caption В соцсетях появились фото ведра, которое, по словам пользователей, взорвалось в вагоне

Из соцсетей поступила информация о том, что в лондонском метро произошел взрыв на станции "Парсонс-грин", которая находится на юго-западе города. Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Очевидцы сообщают о взрыве ведра, оставленного в пакете в вагоне поезда.

По сообщениям, несколько человек получили ожоги.

Копірайт зображення Peter Mills Image caption В первые минуты после происшествия на выходе со станции образовалась давка

По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала.

Однако, по словам женщины, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника.

Копірайт зображення AFP Image caption К станции прибыли полицейские и пожарные

К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи. Полиция заявила, что в курсе произошедшего и занимается расследованием. Станция оцеплена.

Корреспондент Би-би-си Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции "Парсонс-грин". Она рассказала: "Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники".

Оказавшийся там житель Лондона Алекс Литтлфилд так описал увиденное: "Я повернул за угол и подходил к станции "Парсонс-грин", когда увидел, что по платформе бегают люди, и все испуганы. Я видел, как полицейские и пожарные говорили людям вернуться. Я видел много людей и вооруженных полицейских. Было много очень, очень подавленных людей".

Другой очевидец происшествия Ричард Айлмер-Холл, находившийся в переполненном поезде, сказал, что несколько человек пострадали в результате давки. По словам мужчины, началась паника, люди кричали, вопили. "На платформе была женщина, которая сказала, что видела сумку, затем была вспышка и грохот, поэтому, очевидно, что-то взорвалось. Я видел плачущих женщин, многие кричали, на лестнице, ведущей на улицу, тоже была давка", - рассказал он.