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Американские исследователи разработали технологию, с помощью которой каждую детскую прививку можно будет сделать с помощью одной инъекции, пишет корреспондент ВВС по вопросам здоровья и науки Джеймс Галлахер.

Раствор, который будет вводиться однократно, содержит вакцину в микроскопических капсулах, которые высвобождают начальную дозу, а затем через некоторое время высвобождают все последующие дозы, то есть фактически происходит повторная ревакцинация.

Такой метод в действии испытали на мышах, он описан в журнале Science.

Исследователи говорят, что технология может помочь пациентам во всем мире.

Дети в большинстве своем плачут и кричат ​​во время прививки. А ведь таких прививок достаточно много.

Вот, например, такой календарь прививок предлагает британская медицинская система:

• Прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В делают на 8, 12 и 16 неделях жизни ребенка;

• прививку от пневмококковой инфекции делают на 8 и 16 неделях жизни, а также в один год;

• вакцинацию от множественной эндокринной неоплазии типа 2Б (МЭН-2Б) проводят на 8, 16 неделях и в один год;

• вакцинацию типа Hib/Men C проводят в один год;

• прививку от кори, паротита и краснухи делают в один год, а также в 3 года и 4 месяца.

Источник: NHS Choices

Команда Массачусетского технологического института разработала новый тип наночастиц, способный объединить все дозы вакцины в один укол.

Частицы похожи на миниатюрные кофейные чашечки, наполненные вакциной и закрытые крышкой.

Очень важно, что дизайн чашек может меняться таким образом, чтобы они открывались и "вливали" свое содержимое в организм в нужное время.

Одна серия опытов показала, что содержимое капсул может быть введено в организм ровно на 9-й, 20-й и 41-й день после того, как такая ​​жидкость была введена в мышей.

Также исследователи утверждают, что разработали другие частицы, которые могут продержаться в теле 100 дней до того, как попасть в организм.

Этот метод еще не испытывали на пациентах.

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"Существенное влияние"

Профессор Роберт Лангер из Массачусетского института в восторге от этого исследования.

"Впервые мы можем создать хранилище крошечных частиц вакцины, помещенных в оболочку, каждая из которых запрограммирована на введение в определенное предусмотренное время так, что люди могут получить однократную инъекцию, которая, по сути, содержит в себе несколько повторных вакцинаций", - говорит он.

"Это может существенно повлиять на пациентов во всем мире, особенно в развивающихся странах", - добавил он.

Эта научная разработка отличается от предыдущих попыток, во время которых лекарства медленно ввводились в течение длительного времени.

Идея заключается в том, что кратковременное и быстрое введение вакцины имитирует программу плановой иммунизации.

Другой исследователь, который также занимается этим вопросом, доктор Кевин Макхью предполагает, что эта новая методика могла бы повысить уровень распространения прививок в развивающихся странах.