Вакцинация детей: ученые придумали, как делать один укол вместо нескольких
Американские исследователи разработали технологию, с помощью которой каждую детскую прививку можно будет сделать с помощью одной инъекции, пишет корреспондент ВВС по вопросам здоровья и науки Джеймс Галлахер.
Раствор, который будет вводиться однократно, содержит вакцину в микроскопических капсулах, которые высвобождают начальную дозу, а затем через некоторое время высвобождают все последующие дозы, то есть фактически происходит повторная ревакцинация.
Такой метод в действии испытали на мышах, он описан в журнале Science.
Исследователи говорят, что технология может помочь пациентам во всем мире.
Дети в большинстве своем плачут и кричат во время прививки. А ведь таких прививок достаточно много.
Вот, например, такой календарь прививок предлагает британская медицинская система:
• Прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В делают на 8, 12 и 16 неделях жизни ребенка;
• прививку от пневмококковой инфекции делают на 8 и 16 неделях жизни, а также в один год;
• вакцинацию от множественной эндокринной неоплазии типа 2Б (МЭН-2Б) проводят на 8, 16 неделях и в один год;
• вакцинацию типа Hib/Men C проводят в один год;
• прививку от кори, паротита и краснухи делают в один год, а также в 3 года и 4 месяца.
Источник: NHS Choices
Команда Массачусетского технологического института разработала новый тип наночастиц, способный объединить все дозы вакцины в один укол.
Частицы похожи на миниатюрные кофейные чашечки, наполненные вакциной и закрытые крышкой.
Очень важно, что дизайн чашек может меняться таким образом, чтобы они открывались и "вливали" свое содержимое в организм в нужное время.
Одна серия опытов показала, что содержимое капсул может быть введено в организм ровно на 9-й, 20-й и 41-й день после того, как такая жидкость была введена в мышей.
Также исследователи утверждают, что разработали другие частицы, которые могут продержаться в теле 100 дней до того, как попасть в организм.
Этот метод еще не испытывали на пациентах.
"Существенное влияние"
Профессор Роберт Лангер из Массачусетского института в восторге от этого исследования.
"Впервые мы можем создать хранилище крошечных частиц вакцины, помещенных в оболочку, каждая из которых запрограммирована на введение в определенное предусмотренное время так, что люди могут получить однократную инъекцию, которая, по сути, содержит в себе несколько повторных вакцинаций", - говорит он.
"Это может существенно повлиять на пациентов во всем мире, особенно в развивающихся странах", - добавил он.
Эта научная разработка отличается от предыдущих попыток, во время которых лекарства медленно ввводились в течение длительного времени.
Идея заключается в том, что кратковременное и быстрое введение вакцины имитирует программу плановой иммунизации.
Другой исследователь, который также занимается этим вопросом, доктор Кевин Макхью предполагает, что эта новая методика могла бы повысить уровень распространения прививок в развивающихся странах.