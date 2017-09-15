Экс-сотрудницы обвиняют Google в половой дискриминации

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Три бывшие сотрудницы компании Google подали иск против технического гиганта в суд в Сан-Франциско. Компанию обвинили в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам за одинаковую работу.

Внимание к гендерным вопросам в компаниях в Кремниевой долине все более возрастает.

"Пришло время перестать игнорировать подобные вещи в сфере технологий", - говорит Келли Эллис, в прошлом разработчица программного обеспечения компании Google и одна из женщин, подписавших иск.

В своем Twitter она выразила надежду на то, что это судебное дело заставит Google и другие компании изменить практику.

В иске указано, что в компании Google женщины получают более низкие зарплаты и имеют меньше возможностей для карьерного роста по сравнению с мужчинами.

Например, г-жу Эллис взяли на работу в 2010 году на позицию, на которую обычно берут выпускников колледжей, хотя на тот момент у нее уже было четыре года опыта. А ее коллега-мужчина с подобным опытом начал свою карьеру в компании на высшем уровне, говорится в иске.

Через четыре года г-жа Эллис уволилась из-за сексизма.

В Google заявили, что рассмотрят дело, но отвергли основные обвинения.

"Уровень должности и возможности профессионального развития строго регулируют соответствующие комиссии и решение несколько раз проверяется, в том числе и на то, нет ли в нем признаков гендерной дискриминации", - заявила пресс-секретарь компании Google Джина Схильяно.