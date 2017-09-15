Порошенко: миротворцы на Донбассе не являются панацеей

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Президент Петр Порошенко считает, что ввод на Донбасс миротворцев ООН не является панацеей, а лишь одним из инструментов обеспечения мира в Украине. Об этом глава государства заявил на 14-й ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

"Голубые каски" не являются панацеей. Это один из инструментов установления мира в моей Украине, инструмент, который является элементом пакета безопасности", - сказал президент.

Петр Порошенко также подчеркнул, что партнеры Украины в Европе и США поддерживают размещение миротворческой миссии по всей территории Донбасса, поскольку она является неотъемлемой частью Минских соглашений.

"Если остановится этот поток вооружения и военных со стороны РФ, то очень скоро этот конфликт прекратится", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что единственным действующим механизмом безопасности в мире является Совет безопасности ООН и миротворческие миссии под его эгидой.

"Мы шаг за шагом приближаемся к тому, что миссия будет на всей территории: и на неподконтрольной Украине территории также", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что механизмом прямых переговоров является нормандский формат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты сомневаются в появлении на Донбассе миротворцев ООН

План Украины

Развернуть миротворческую операцию ООН на Востоке Украины предложил украинский президент Петр Порошенко еще в марте 2015 года.

После подписания вторых Минских соглашений прекращения боевых действий так и не произошло.

Эту идею он тогда обсуждал с генсеком ООН, а впоследствии она была озвучена во время нескольких заседаний представителей "нормандской четверки".

Тема вновь обрела актуальность в 2016 году, о вооруженной миссии активно заговорили и в начале 2017 года. Озвучивались предложения и относительно миссии ООН, и относительно вооружения усиленной миссии ОБСЕ.

Недавно Петр Порошенко заявил, что будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс на ближайшей сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Ранее идея, о которой два года говорит руководство Украины, получала негативную оценку как со стороны России, так и боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Из-за противоположных позиций сторон согласовать формат миссии казалось невозможным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин озвучил свои условия присутствия миротворцев на Донбассе

Неожиданный шаг Путина

В то же время в преддверии очередной сессии Генассамблеи ООН с похожей инициативой выступил Владимир Путин.

"Присутствие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

Президент РФ добавил, что эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.