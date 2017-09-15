Киев направит противоречивую языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы
Украина готова направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью закона об образовании, чтобы убедиться в том, что никаких международных обязательств Украины эта норма не нарушает.
Об этом после встречи с послами иностранных государств в МИД заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Она также выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
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По закону "Об образовании" нацменьшинства смогут учиться на родном языке до 5-го класса, после чего все предметы (с некоторыми исключениями) будут преподавать только на украинском языке.
Накануне Болгария, Греция, Румыния и Венгрия призвали Украину не вводить ограничения на обучение на родном языке.
Свое недовольство новым законом также выразила Россия.