Киев направит противоречивую языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы

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Украина готова направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью закона об образовании, чтобы убедиться в том, что никаких международных обязательств Украины эта норма не нарушает.

Об этом после встречи с послами иностранных государств в МИД заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она также выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.

По закону "Об образовании" нацменьшинства смогут учиться на родном языке до 5-го класса, после чего все предметы (с некоторыми исключениями) будут преподавать только на украинском языке.

Накануне Болгария, Греция, Румыния и Венгрия призвали Украину не вводить ограничения на обучение на родном языке.

Свое недовольство новым законом также выразила Россия.