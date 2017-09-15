"Кассини" сгорел в атмосфере Сатурна
Космическая миссия "Кассини" по исследованию Сатурна подошла к завершению.
Миссия длиной в 13 лет завершилась, когда космический корабль на скорости 120 тысяч км/ч вошел в атмосферу планеты и разрушился, а мелкие части быстро сгорели.
Связь с зондом прекратилась 15 сентября примерно в 14:55 по киевскому времени.
Программист НАСА Эрл Мейз обратилась к коллегам с такими словами:
"Поздравляю всех вас! Это была невероятная миссия, невероятный космический аппарат, а вы - невероятная команда".
Затем последовали сдержанные аплодисменты и объятия.
Миссия ошеломляющих открытий
Вот так завершилась одна из самых знаменательных и захватывающих космических миссий в истории человечества.
За 13 лет работы "Кассини" полностью изменил наше понимание шестой планеты Солнечной системы.
Он увидел на поверхности Сатурна чудовищные штормы, а в кольцевой системе - частицы льда.
Исследования Титана и Энцелада - спутников Сатурна - стало одним из крупнейших успехов миссии "Кассини". Зонд заметил воду под ледяным панцирем на лунах Титана и Энцелада - не исключено, что там могли возникнуть условия для жизни.
В 2005 году в рамках своей миссии, космический корабль доставил на поверхность Титана зонд "Гюйгенс". Он сделал непревзойденный снимок округлых камней, сглаженных течением жидкого метана.
С оранжевого неба Титана идут углеводородные дожди и стекают в огромные моря в северных широтах.
Исследование Энцелада были не менее ошеломляющими.
С момента открытия учеными гейзеров на Энцеладе в 2005 году, впервые зонд "Кассини" смог обнаружить в них какие-либо признаки возможной жизни.
Считается, что движения воды происходят из-за гидротермальной активности в ядре спутника.
Спутники Сатурна: необычные и прекрасные
За время работы "Кассини" сфотографировал 62 естественных спутника Сатурна. Среди них:
1. Двухцветный Япет с уникальным кольцевым горным хребтом;
2. Мимасс гигантским кратером, что делает его похожим на Звезду смерти из фильма "Звездные войны";
3. Гиперион, кластерные отверстия которого напоминают губку или осиное гнездо;
4. Атлас, похожий на летающую тарелку;
5. Картофелеподобный Прометей;
6. Пан, имеющий форму пельменя.
Миссия "Кассини-Гюйгенса" стала совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.