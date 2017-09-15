Копірайт зображення AFP Image caption Специалисты НАСА следили за последними минутами "Кассини". После сдержанных аплодисментов начались объятия

Космическая миссия "Кассини" по исследованию Сатурна подошла к завершению.

Миссия длиной в 13 лет завершилась, когда космический корабль на скорости 120 тысяч км/ч вошел в атмосферу планеты и разрушился, а мелкие части быстро сгорели.

Связь с зондом прекратилась 15 сентября примерно в 14:55 по киевскому времени.

Программист НАСА Эрл Мейз обратилась к коллегам с такими словами:

"Поздравляю всех вас! Это была невероятная миссия, невероятный космический аппарат, а вы - невероятная команда".

Затем последовали сдержанные аплодисменты и объятия.

Миссия ошеломляющих открытий

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Последний день "Кассини": легендарный зонд завершает свою космическую миссию

Вот так завершилась одна из самых знаменательных и захватывающих космических миссий в истории человечества.

За 13 лет работы "Кассини" полностью изменил наше понимание шестой планеты Солнечной системы.

Он увидел на поверхности Сатурна чудовищные штормы, а в кольцевой системе - частицы льда.

Исследования Титана и Энцелада - спутников Сатурна - стало одним из крупнейших успехов миссии "Кассини". Зонд заметил воду под ледяным панцирем на лунах Титана и Энцелада - не исключено, что там могли возникнуть условия для жизни.

В 2005 году в рамках своей миссии, космический корабль доставил на поверхность Титана зонд "Гюйгенс". Он сделал непревзойденный снимок округлых камней, сглаженных течением жидкого метана.

С оранжевого неба Титана идут углеводородные дожди и стекают в огромные моря в северных широтах.

Исследование Энцелада были не менее ошеломляющими.

Копірайт зображення NASA Image caption О потере связи с "Кассини" свидетельствует отсутствие зеленого пике (справа)

С момента открытия учеными гейзеров на Энцеладе в 2005 году, впервые зонд "Кассини" смог обнаружить в них какие-либо признаки возможной жизни.

Считается, что движения воды происходят из-за гидротермальной активности в ядре спутника.

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/SSI/JASON MAJOR

Спутники Сатурна: необычные и прекрасные

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/SSI

За время работы "Кассини" сфотографировал 62 естественных спутника Сатурна. Среди них:

1. Двухцветный Япет с уникальным кольцевым горным хребтом;

2. Мимасс гигантским кратером, что делает его похожим на Звезду смерти из фильма "Звездные войны";

3. Гиперион, кластерные отверстия которого напоминают губку или осиное гнездо;

4. Атлас, похожий на летающую тарелку;

5. Картофелеподобный Прометей;

6. Пан, имеющий форму пельменя.

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/SS Image caption Снимок северной части спутника Сатурна Энцелада

Миссия "Кассини-Гюйгенса" стала совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.